Formazione scuola lavoro: l'assessore regionale Morniroli a Grottaminarda Focus sul progetto: "Visioni creative"

L'assessore regionale alle politiche sociali e alla scuola, Andrea Morniroli, sarà nuovamente a Grottaminarda martedì 28 aprile alle ore 11:00, nell'aula magna di via Perazzo dell'istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino.

L'occasione è data dalla presentazione del progetto Fsl (Formazione Scuola-Lavoro) che ha interessato gli studenti delle classi quarte e quinte del liceo artistico, dal titolo "Visioni creative".

Durante il percorso gli allievi hanno avuto l'opportunità di visitare un'azienda ottica del territorio osservando da vicino tutte le fasi della produzione ma anche della progettazione e del marketing, hanno poi sviluppato proposte creative, disegnato le montature con l'ausilio di software professionali e realizzato prototipi tramite la stampa 3D.

Quattro di questi progetti sono stati selezionati, premiati e prodotti dall'azienda. Dunque, un'esperienza scuola-lavoro molto significativa sotto il profilo formativo ed orientativo.

Alla presentazione moderata dalla giornalista Monica De Benedetto, interverranno Maria Antonietta Rizzo, dirigente Scolastico, Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Marilisa Grillo, consigliera delegata all'Istruzione, Enrico Iadarola, docente orientatore referente Fsl, Patrizia Iaccino, coordinatrice progetto Fsl, Stefano Scauzillo, imprenditore. Concluderà Andrea Morniroli, assessore regionale alle politiche sociali e alla scuola.