Avellino Basket: lesione del crociato anteriore per Mussini Intervento nelle prossime settimane per l'esterno reggiano

Federico Mussini ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella gara persa dall'Unicusano Avellino Basket a Scafati contro la Givova e giocata domenica scorsa alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Gli esami strumentali hanno certificato quanto purtroppo immaginato dallo staff tecnico e dall'ambiente irpino all'infortunio dell'esterno reggiano che si sottoporrà all'intervento chirurgico nelle prossime settimane con il relativo iter riabilitativo. Dopo aver perso Giacomo D'Agnello l'Avellino Basket perde anche Mussini verso la post-season e con Alessandro Grande ai box.

Il comunicato

"L’Unicusano Avellino Basket comunica che gli accertamenti clinici effettuati in data odierna sull'atleta Federico Mussini hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il cestista si sottoporrà a intervento chirurgico nelle prossime settimane. A seguire, avrà inizio il previsto iter riabilitativo. La società augura a Federico una pronta guarigione, fiduciosa di rivederlo presto in campo".