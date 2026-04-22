Avellino, lite tra due donne: violenza in piazza Kennedy Polizia sul posto

Lite tra due donne, caos e violenza in piazza Kennedy ad Avellino. E' successo ieri pomeriggio e per riportare la calma è servito l'arrivo della Polizia. A scontrarsi due donne nigeriane, che sarebbero arrivate a colpirsi a suon di schiaffi, calci e morsi. Sul posto si è reso necessario l'arrivo degli agenti della volante, che hanno riportato la situazione alla calama. Una delle due donne è stata portat ain ospedale per essere soccorsa. Non chiare le cause alla base del violento scontro fisico e verbale.