Montoro, crisi in maggioranza: "Anni di immobilismo, serve confronto" Lettera aperta di 4 consiglieri: serve confronto e rimpasto in giunta

Si spacca la maggioranza in Comune a Montoro. 4 consiglieri lasciano la coalizione. I consiglieri comunali Antonello Cerrato, Anna Ansalone, Vincenzo Bruno e Maria Pastore vanno all'attacco del sindaco Salvatore Carratù. La presa di posizione, affidata a un documento protocollato in Comune e firmato dagli esponenti dei gruppi consiliari Montoro Democratica e Destinazione Montoro, apre ufficialmente la crisi e una netta divisione tra giunta e consiglio.

«Dopo oltre due anni di mandato l’amministrazione appare completamente scollata dai consiglieri, priva di una direzione chiara e incapace di attuare il programma elettorale», scrivono i firmatari. “Il territorio di Montoro è fermo in un immobilismo politico totale». Nel mirino finiscono anche la composizione del la giunta, giudicata «sbilanciata» . Poi un passaggio sull’attuazione del programma elettorale, definito dai firmatari «lettera morta», senza investimen ti né progetti concreti di sviluppo. Da qui le richieste «di un confronto politico urgente con il sindaco, di un deciso cambio di passo nell’azione amministrativa e di un rimpasto di giunta che riequilibri la rappresentanza interna alla mag gioranza». I 4 consiglieri spiegano in un passaggio di aver agito con senso di responsabilità “con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito cittadino la politica, la trasparenza, la condivisione e il confronto istituzionale».