Il tappeto ludodidattico sulla sicurezza stradale alla fiera di Venticano Obiettivo: "Coinvolgere i più piccoli in attività educative e formative"

L'associazione italiana familiari vittime della strada sarà presente da domani alla fiera di Venticano, fino a domenica, per quattro giornate interamente dedicate alla sicurezza stradale.

All’interno dell’area fieristica sarà allestito un tappeto ludodidattico di 8x16 metri fortemente voluto da Anna Diglio, pensato per coinvolgere i più piccoli in attività educative e formative. I giovani utenti della strada potranno muoversi in sicurezza utilizzando biciclette, mini auto e monopattini, seguiti dall’istruttore qualificato Giulio Sesa, che li accompagnerà in un percorso educativo volto a insegnare il rispetto delle regole stradali e, soprattutto, il valore della vita.

Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo dei monopattini, anche alla luce della recente approvazione del nuovo Codice della Strada, che entrerà in vigore il 16 maggio.

Le nuove norme prevedono l’obbligo di targa, assicurazione e l 'uso del casco, con sanzioni comprese tra i 100 e i 400 euro per chi non le rispetta.

Saranno giorni all’insegna dell’apprendimento pratico, del divertimento e, soprattutto, del fair play, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per avvicinarsi in modo consapevole alla sicurezza stradale.

Un sentito ringraziamento va alla pro loco di Venticano, nella persona del presidente Daniel Panella e di tutti i soci proloco, per la disponibilità e la preziosa collaborazione dimostrata.

Accogliendo e sostenendo il nostro progetto, hanno scelto di ospitarci all’interno dell’area fieristica, rinunciando ad affittarla: un gesto che testimonia grande sensibilità verso iniziative di valore sociale.

Grazie a questa scelta, sarà possibile dare spazio a un tema fondamentale come la sicurezza stradale, favorendo la diffusione di una maggiore consapevolezza tra i cittadini. In un contesto partecipato come quello della 46* edizione fieristica, il messaggio potrà raggiungere un pubblico ampio, contribuendo a promuovere una cultura basata sul rispetto delle regole, sulla responsabilità e sulla tutela della vita.

La sicurezza stradale è un impegno che coinvolge tutti e che, grazie anche a collaborazioni come questa, può diventare un valore condiviso e sempre più radicato nella comunità.