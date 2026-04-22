Montoro, raid nella scuola Pironti: rubati venti computer Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Solofra

di Paola Iandolo

Ancora un raid nelle scuole irpine. Questa volta nel mirino dei ladri è finita la scuola Pironti della frazione Piano di Montoro. Il raid è avvenuto nel corso della notte. I malviventi sono riusciti a portare via 20 computer dall'istituto scolastico.

La scoperta

È stato il personale del plesso, stamane, ad accorgersi del colpo alla riapertura della scuola. Sono stati subito allertati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sono stati raccolti già vari elementi per cercare di fare piena luce su quanto accaduto.

Le indagini

Le investigazioni sono state affidate ai militari della Compagnia di Solofra. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianze attive nella zona per tentare di risalire agli autori dell'azione predatoria. Non è escluso che in azione sia entrata una banda specializzata in furti.