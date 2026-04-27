Domani i funerali di Michele Langastro, l'ultimo saluto a Santo Stefano del Sole Domani alle 10 i funerali

È stata liberata la salma di Michele Langastro, trovato senza vita lo scorso venerdì nella sua casa, in via Turci a Santo Stefano del Sole. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità, dove Langastro era conosciuto e stimato per il suo impegno pubblico e umano.

I funerali

Le esequie si terranno domani, 29 aprile. Il feretro partirà dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino alle ore 9.30, alla volta di Santo Stefano del Sole. Il rito funebre sarà officiato alle ore 10 nella chiesa madre.

La commozione

Figura di riferimento nel territorio, Langastro ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e sociale, lasciando un segno concreto nella comunità serinese. In molti attendono ora di potergli rendere omaggio. Sui social nei giorni c'è stata una incredibile ondata di commozione per il tragico decesso. Storico presidente della comunità serinese Solofra a aveva 62 anni.