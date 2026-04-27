Avellino col sogno playoff: i tifosi brindano alla salvezza raggiunta Ripartenza per i lupi al "Partenio-Lombardi" con la tribuna Montevergine a porte aperte

Salvezza aritmetica e cambio di prospettiva: anche con un brindisi allo stadio, alla ripresa della preparazione al "Partenio-Lombardi", i tifosi dell'Avellino hanno celebrato l'obiettivo primario raggiunto dai lupi, la conferma nel torneo cadetto, e ora strizzano l'occhio al posto playoff, occupato dalla squadra di Ballardini a 180 minuti dal termine della stagione regolare. La vittoria con il Bari ha garantito il sorpasso sul Cesena e con il +1 sui romagnoli, legato al +3 sulla Carrarese, l'Avellino raggiungerà il "Castellani" di Empoli per la penultima giornata di campionato.

Attesa per la prevendita biglietti del settore ospiti

Le dieci gare del turno, come quelle dell'epilogo, in programma l'8 maggio, si giocheranno tutte in contemporanea a partire dalle ore 15 di venerdì. Cresce l'attesa per la sfida con l'Empoli e per la prevendita biglietti del settore ospiti. La tifoseria aspetta indicazioni ufficiali per la trasferta in Toscana. Si vola verso un nuovo esodo con la carica del sogno playoff.