Confindustria: "Continuità per l'Irpinia, aree interne decisive per il Sud" Passaggio di consegne con Angelo Petitto nuovo presidente di Confindustria Avellino

Aree interne decisive per la crescita del Sud: ecco quanto sottolineato da Confindustria con il presidente nazionale Emanuele Orsini ad Avellino con il passaggio di consegne tra Emilio De Vizia e Angelo Petitto, nuovo presidente irpino. All'evento hanno preso anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il past president di Confindustria Benevento, l'avvocato Oreste Vigorito.

"Il capoluogo dovrà tornare centrale"

"Sarà continuità con quanto fatto fin qui. - ha spiegato Petitto - Ci sono imprenditori capaci e unendo tutte le forze possiamo contibuire alla solidità e al progresso di tutto il territorio. Con il presidente De Vizia c'è stato l'impegno su Alta Capacità e Polo Logistico. Il capoluogo dovrà tornare centrale con l'obiettivo di collegare Avellino all'alta velocità".

"L'Italia deve avere una stessa velocità in tutti i territori"

"Sono molto attento al sud. È una grande occasione per l'Italia, con la Zes unica e tutte le misure che abbiamo seguito. - ha rimarcato Orsini - L'Italia deve avere una stessa velocità in tutti i territori e lavoriamo affinché ci sia crescita per il Mezzogiorno. Oggi il sud è motore per l'intero Paese".

"Viviamo una fase molto importante per il Sud"

"L'idea di un collegamento diretto tra Avellino e Napoli con il capoluogo irpino che sconta un ritardo sui trasporti può e deve essere una priorità nei progetti della Regione. La Napoli-Bari può garantire un centro di sviluppo. Viviamo una fase molto importante per il Sud, dinamico e che riesce a essere un valore aggiunto per la crescita dell'intero Paese": ha sottolineato Manfredi.