Unicef oltre le sbarre ad Avellino: protagoniste donne, madri e nonne recluse Il cuore dell’iniziativa vede le detenute impegnate in un laboratorio di restyling delle pigotte

Continua e si rafforza il lavoro sinergico tra l’Unicef/Onu e la casa circondariale "Antimo Graziano” di Avellino. Un percorso consolidato nel tempo che, dopo il successo dei laboratori legati alla festa del papà, trova oggi una nuova e significativa espressione in occasione della Festa della Mamma 2026.

Il prossimo 7 maggio, alle ore 11:00, presso la sede provinciale Unicef/Onu in via Nappi 24 ad Avellino, si inaugurerà la prima iniziativa del ciclo “Azioni solidali… oltre le sbarre”. Il progetto punta a generare valore sociale e favorire il reinserimento nella comunità attraverso modelli concreti di volontariato e responsabilizzazione.

Il laboratorio della rinascita

Il cuore dell’iniziativa vede le donne detenute impegnate in un laboratorio di restyling delle “già-Pigotte”, bambole nate nei centri polivalenti del territorio e che ora ricevono un “volto nuovo”. Con l’aggiunta di piccoli cuori simbolici, le Pigotte diventano emblema di amore e cura, trasformandosi in un ponte tra la realtà carceraria e la comunità esterna.

Protagoniste della giornata saranno le donne, madri e nonne, in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Avellino.

In questo passaggio di testimone, ogni già-Pigotta ri-creata racconta una storia di riscatto e dignità ritrovata: non si tratta solo di oggetti di stoffa, ma di simboli concreti di cambiamento e di una nuova progettualità di vita che guarda oltre le mura del carcere.

Un ponte tra generazioni e solidarietà

Le bambole ultimate saranno successivamente donate dalle stesse donne ai bambini del reparto di pediatria e alle persone anziane ospiti di strutture dedicate. Questo gesto trasforma il lavoro creativo in un legame invisibile ma profondo, unendo generazioni diverse in un percorso condiviso di vicinanza e speranza.

Sinergie Istituzionali e Tavolo Permanente

All’evento sono stati invitati: la Direzione e il personale educativo della Casa Circondariale “Antimo Graziano”, il Comando di Polizia Penitenziaria, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino, i Garanti dei detenuti (provinciale e regionale) e le realtà del territorio.

L’obiettivo è l’avvio di un Tavolo di lavoro permanente presso la sede Unicef/Onu di Avellino, finalizzato a costruire una rete stabile di collaborazione. Hanno già manifestato interesse la rete S.Av.E.L. “Love CuriAmo la relazione” (composta da 19 partner campani) e il Consorzio Percorsi (area immigrazione), confermando l’importanza di unire le forze per promuovere inclusione e responsabilità sociale.

Perché cambiare vita è possibile: a volte basta un gesto semplice, fatto con il cuore, per iniziare.