Elezioni provinciali, il tar respinge la sospensiva: si decide il 10 giugno

Primo stop al ricorso presentato da venti amministratori contro le elezioni del presidente della Provincia del 6 giugno. Il Tar Campania – sezione di Salerno – ha respinto la richiesta di sospensiva monocratica avanzata dai ricorrenti contro il decreto di convocazione dei comizi elettorali firmato dal presidente della Provincia di Avellino.
I firmatari del ricorso
Tra loro figurano i sindaci di Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Serino, Aiello del Sabato, Summonte, Contrada, Vallesaccarda, Torre Le Nocelle, Sant'Angelo a Scala, Torrioni, Montefusco e Greci, oltre a consiglieri comunali e provinciali di vari enti del territorio.
I giudici amministrativi non hanno quindi accolto l’istanza cautelare urgente che puntava a fermare immediatamente l’iter elettorale. Di conseguenza, salvo ulteriori sviluppi, il voto per l’elezione del presidente della Provincia si svolgerà regolarmente il prossimo 6 giugno.
Il Tar ha però fissato la camera di consiglio per il 10 giugno, data in cui entrerà nel merito della richiesta cautelare collegiale relativa al ricorso contro l’indizione delle elezioni. L’udienza arriverà dunque quattro giorni dopo lo svolgimento della consultazione.