Giustizia, aree interne e ambiente: il Procuratore Policastro oggi ad Avellino Il Procuratore generale della Corte di Appello di Napoli alla presentazione del libro di Guerriero

Il Procuratore generale della Corte di Appello di Napoli, Aldo Policastro, è l'ospite d'onore stamattina alla scuola Convitto nazionale "P.Colletta". Dalle 10 si discuterà del libro "Il sapore dell'ingiustizia", indagini su mafia,terrorismo e corruzione nell'esperienza di un pm. Autore del libro il procuratore Antonio Guerriero.

Nel volume edito da Historica, "Il Sapore dell'Ingiustizia", l'autore racconta "Indagini su mafia, terrorismo e corruzione nell'esperienza di un Pm", evidenziando l'importanza della giustizia attraverso chi è vittima dell'ingiustizia.

Il programma

Previsti i saluti di Attilio Lieto rettore dirigente scolastico Convitto nazionale Pietro Colletta, di Francesco Raffaele procuratore della Repubblica di Avellino facente funzione, Francesca Spena presidente del tribunale di Avellino, Fabio Benigni presidente ordine avvocati Avellino, Piero De Pietro presidente di sezione corte d'appello di Napoli, Giuseppe Acocella magnifico rettore università Giustino Fortunato.

Risponderanno alle domande degli studenti il procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli Aldo Policastro e Antonio Guerriero già procuratore della repubblica di Avellino, autore del libro.

Modera Pierluigi Melillo direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine. Letture a cura di Paolo De Vito.

Con questo libro il procuratore Guerriero vuole offrire un lascito alle nuove generazioni affinchè seguano l'esempio dei tanti magistrati che "hanno ostacolato fino all'estremo sacrificio il progetto eversivo del terrorismo, delle mafie e dei centri di potere corrotti, contrastando la presenza opprimente della criminalità su vaste aree del Paese per offrire una giustizia rispettosa dei valori costituzionali e vicina anche alle persone vulnerabili".