Vince la Fortitudo, il cammino dell'Avellino Basket si ferma in Gara 5 I felsinei volano in semifinale, la serie si chiude sul 3-2 col fattore campo sempre confermato

La Flats Service Fortitudo Bologna vince contro l'Unicusano Avellino Basket con il risultato di 93-61 in Gara 5 dei quarti di finale playoff e accede in semifinale. Il cammino della squadra irpina termina, invece, nella "bella" dei quarti promozione. I felsinei, reduci dalle due sconfitte consecutive in Gara 3 e Gara 4, allungano subito con il 28-9 del primo quarto. Con il +19 la Fortitudo gestisce il margine e firma l'ulteriore distacco nel terzo periodo. Moore con 21 punti e Mastellari con 16 guidano la squadra di Caja in semifinale. All'Avellino Basket non bastano i 24 punti di Francis.

Il tabellino

LNP - Playoff Serie A2

Quarti di finale Promozione - Gara 5

Flats Service Fortitudo Bologna - Unicusano Avellino Basket 93-61

Parziali: 28-9, 17-19, 26-15, 22-18

F. Bologna: Lee Moore 21 (4/4, 4/7), Martino Mastellari 16 (2/4, 4/8), Simon Anumba 11 (4/5, 1/1), Paulius Sorokas 10 (1/4, 2/3), Samuele Moretti 10 (2/2, 0/0), Alvise Sarto 9 (1/1, 2/7), Gianluca Della Rosa 7 (0/0, 2/4), Matteo Fantinelli 5 (0/2, 1/2), Matteo Imbrò 3 (0/1, 1/3), Nicolò Braccio 1 (0/1, 0/0), Niccolo De Vico (0/0, 0/1)

Avellino: Blake Francis 24 (0/4, 7/14), Alessandro Grande 14 (1/3, 2/8), Jaren Lewis 12 (3/6, 0/1), Andrea Zerini 3 (0/1, 1/1), Mikk Jurkatamm 3 (0/0, 1/3), Rei Pullazi 3 (0/1, 1/1), Alexander Cicchetti 2 (1/2, 0/0), Lucas Fresno (0/1, 0/4), Giovanni Pini, Giacomo Donati