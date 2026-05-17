New Sporting In: altre ottime prove a Napoli nel trofeo master "Il Gabbiano" Grande soddisfazione per il tecnico della squadra ufitana, Mario Altavilla

Al diciassettesimo trofeo Master "Il Gabbiano" di Napoli ottime prove per la New Sporting In di Ariano Irpino con il secondo posto di Lara Molinario nei 100 metri dorso e il terzo posto per la staffetta della 4x50 misti con Antonio Giorgione, Andrea Sampietro, Marco Cerino e Nicola Bongo. Grande soddisfazione per il tecnico della squadra ufitana, Mario Altavilla. Altri buonissimi risultati conseguiti dalla squadra, frutto del lavoro da team e individuale da parte di tutti componenti e del confronto con le altre società partecipanti alle diverse manifestazioni.

I risultati

17° Trofeo Master "Il Gabbiano" - Napoli

Secondo posto: Lara Molinario (100 metri dorso)

Terzo posto: Antonio Giorgione, Andrea Sampietro, Marco Cerino, Nicola Bongo (4x50 misti)