Avellino, elezione del presidente della Provincia: ecco i candidati

Nota ufficiale da parte della Provincia di Avellino con le candidature di Rizieri Buonopane, sindaco di Montella e presidente uscente, e di Fausto Picone, sindaco di Candida, per l'elezione del presidente.
Il comunicato ufficiale
"Nella giornata di oggi, domenica 17 Maggio 2026, presso l’Ufficio Elettorale della Provincia è stata
presentata una sola candidatura per l’elezione alla carica di presidente della Provincia di Avellino: Fausto Picone, sindaco di Candida. Pertanto, in ordine di presentazione, risultano in totale due candidature alla carica di presidente della Provincia di Avellino: Rizieri Buonopane, sindaco di Montella; Fausto Picone, sindaco di Candida. Nel pomeriggio di domani, lunedì 18 maggio 2026, l’Ufficio Elettorale della Provincia provvederà all’esame delle candidature".