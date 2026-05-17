VIDEO | L'obiettivo della valorizzazione del sito archeologico di Abellinum Le interviste realizzate a margine del convegno alla Biblioteca Cassese ad Atripalda

Alla Biblioteca Cassese di Atripalda è stata presentata la rivista "Humanitas Nova" con l'obiettivo della valorizzazione del sito archeologico di Abellinum. Prima la visita guidata, poi il convegno nella Biblioteca con la partecipazione della consigliera regionale PD e vice presidente della VI Commissione Permanente della Regione Campania, Francesca Amirante, del sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, e della docente dell'Università degli Studi di Salerno, Giulia Perfetto. Ecco le interviste realizzate a margine del dibattito e del confronto dopo la visita guidata ad Abellinum.