Ariano Irpino: incidente per una buca stradale sulla Statale 90 della Puglie È successo a Rione San Pietro: un 15enne è ricoverato al Frangipane-Bellizzi

È ricoverato sotto osservazione all'ospedale Frangipane Bellizzi il 15enne rimasto vittima di un grave incidente lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino a causa di una buca stradale. È successo all'altezza di rione San Pietro, dove è diventato impossibile transitare con un rischio elevatissimo soprattutto per centauri e ciclisti.

Verifiche in corso

Il secondo incidente in poche ore. Il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove è attualmente ricoverato. Ha riportato una frattura del radio e microfratture vertebrali lombari. Sono in corso gli accertamenti. Sotto accusa la pericolosità di una strada statale ad altissimo rischio. Inoltre, questa mattina un'anziana è caduta nel piazzale del cimitero dopo essere stata assalita da cinghiali insiene a cani randagi che continuano purtroppo ad incutere paura.