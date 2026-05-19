Festa tra gli "impresentabili", Petrillo: la candidabilità non è in discussione La nota di Petrillo a margine della notizia secondo la quale nell’ “elenco degli impresentabili”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Luigi Petrillo, difensore di Gianluca Festa, candidato sindaco al comune di Avellino:

"Il difensore del Dott.Gianluca Festa, a margine della notizia secondo la quale nell’ “elenco degli impresentabili” stilato dalla Commissione Parlamentare Antimafia figurerebbe anche il suo assistito, precisa quanto segue:

La scelta della Commissione si fonda sul presupposto inesatto che il Festa sia stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare, laddove, invece, è stato egli stesso a richiedere il giudizio immediato, per giungere il prima possibile alla definizione della sua vicenda processuale e vedere proclamata la sua innocenza;

La valutazione della Commissione – da codice di autoregolamentazione - prescinde totalmente da qualsivoglia giudizio di merito sulla fondatezza delle accuse mosse al candidato, limitandosi a registrare la pendenza del procedimento penale a suo carico;

Ciò esclude in radice che dall’ inclusione nell’elenco possa derivare un qualche pregiudizio alla candidabilità del Dott.Festa che non è in discussione, come non lo è stata all’ atto della sua candidatura alle scorse elezioni regionali;

Nel caso del Dott.Festa la Cassazione si è – invece - già autorevolmente pronunziata, dichiarando illegittime le ordinanze di custodia cautelare da cui è stato raggiunto nel 2024".