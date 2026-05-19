Furto aggravato al cimitero di San Martino Valle Caudina: arresto in flagranza Ad eseguirlo polizia locale e carabinieri

Nella mattinata odierna, intorno alle ore 09:10, personale della Polizia Locale, congiuntamente a militari della Stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di furto aggravato.

Si tratta di un 35enne, residente in Provincia di Benevento già noto alle forze dell’ordine, il quale si era introdotto, sapendo della chiusura settimanale, all’interno del cimitero comunale di San Martino Valle Caudina, asportando vasi porta-fiori in rame collocati sulle tombe.

Dopo il furto, si eara dato alla fuga con un auto, peraltro senza patente di guida, danneggiando tre autovetture in sosta nel centro del paese. Grazie alla tempestiva sinergia tra Polizia Locale e Carabinieri, dopo solo pochi minuti il veicolo veniva rintracciato anche con l’ausilio di privati cittadini con a bordo il presunto autore del reato e la refurtiva.

A seguito di perquisizione gli agenti rinvenivano l’intera refurtiva, successivamente restituita al custode cimiteriale e ricollocata sulle tombe interessate.

Determinanti ai fini della ricostruzione dei fatti sono risultati anche gli accertamenti effettuati tramite il sistema di videosorveglianza comunale, che hanno consentito di documentare la presenza del veicolo nei pressi del cimitero ed i diversi spostamenti.

Informata l’autorità giudiziaria, la persona è stata arrestata in flagranza e disposto il regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’indagato.

Il sindaco di San Martino Valle Caudina ha espresso un vivo compiacimento al comandante della polizia municipale Serafino Mauriello ed agli agenti intervenuti nonché al comandante della locale stazione Carabinieri Franco Rianna, evidenziando l’ottima sinergia e l’efficace sistema di sicurezza e di controllo nell’ambito del territorio comunale.