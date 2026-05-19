Ariano: aperto il nuovo parcheggio gratuito a servizio dell'ospedale/VIDEO Ecco come accedere. 55 posti auto, per dare una risposta concreta a un disagio ben noto da anni

Da oggi 19 maggio 2026 è fruibile il nuovo parcheggio gratuito a servizio dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, lungo la strada panoramica.

55 posti auto, realizzati con fondi extra bilancio, per dare una risposta concreta a un disagio ben noto da anni.

"Chi accompagna un familiare in ospedale - afferma il sindaco Enrico Franza - sa bene cosa significa cercare parcheggio, girare a lungo o lasciare l’auto lungo la strada in un momento già delicato.

Proprio per questo vi chiedo una cosa semplice: lasciamo questi posti a chi ne ha davvero bisogno. Il parcheggio è pubblico e non appartiene all’ospedale; per questo non è possibile identificarlo ufficialmente come parcheggio ospedaliero tramite apposita segnaletica. Resta però un servizio pensato principalmente per supportare l’utenza della struttura sanitaria.

Insieme al parcheggio abbiamo realizzato anche una nuova scalinata di collegamento, per rendere l’area più accessibile.

È stato inoltre approvato il documento di indirizzo alla programmazione per la realizzazione di un parcheggio multipiano sull’elisuperficie: un’opera più ambiziosa che mi auguro possa essere realizzata nei prossimi anni".