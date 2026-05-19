Asl Avellino: disturbi nutrizione e alimentazione in età evolutiva e adulta Due giornate di studio e formazione in Irpinia

Il 21 e 22 maggio 2026 l'aula Pastore di via degli Imbimbo ospiterà un importante evento formativo su assessment psicodiagnostico e modelli d'intervento terapeutico integrati a cura del Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, dall'intervento precoce in età evolutiva alla continuità assistenziale nell'adulto. Sarà questo il focus della due giorni formativa, in programma giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026, presso l'Aula Pastore di via Degli Imbimbo, organizzata dall’Asl Avellino, con la direzione scientifica del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, dal titolo "I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna): assessment psicodiagnostico e modelli d’intervento terapeutico in età evolutiva/in età adulta".

La prima giornata sarà interamente dedicata alla diagnosi e al trattamento dei disturbi alimentari nelle prime fasi della vita, considerando che l'intercettazione precoce dei sintomi è cruciale per la prognosi.

I principali temi trattati saranno la classificazione diagnostica e le caratteristiche psicodiagnostiche specifiche dei DNA nell'infanzia e nell'adolescenza, gli strumenti di valutazione neuropsichiatrica, i percorsi di presa in carico e i principali segnali d’allarme da monitorare in sede ambulatoriale e l'applicazione pratica delle raccomandazioni SINPIA, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

È prevista, inoltre, una sessione pomeridiana interattiva dedicata all'assessment e all'intervento terapeutico attraverso l'analisi di casi concreti in età prescolare, prepuberale e adolescenziale.

La seconda giornata centrerà l'attenzione sulla gestione del paziente adulto e sull'organizzazione della rete dei servizi sul territorio attraverso un approccio multidisciplinare integrato, dal setting di cura al trattamento residenziale.

Nell'ambito dell'evento formativo verranno affrontati anche aspetti legati alla nutrizione clinica e ai rischi metabolici e biologici connessi alla patologia.

È previsto inoltre un approfondimento dedicato ai casi clinici complessi, analizzando nodi cruciali come la motivazione al trattamento, le migrazioni transdiagnostiche e la coesistenza di altre patologie psichiatriche.

L’evento, accreditato dal Provider Asl Avellino per 11 crediti Ecm, mira a ridefinire le linee guida e le buone pratiche cliniche per una platea multidisciplinare di professionisti sanitari e sociali (psicologi, medici specialisti, infermieri, educatori e professionisti della riabilitazione), uniti dalla necessità di un approccio integrato e coordinato.

I disturbi della nutrizione colpiscono fasce di popolazione sempre più ampie e precoci, richiedendo una rete di assistenza articolata e un approccio integrato. L'evento mette al centro i percorsi clinici e i modelli terapeutici, con l'obiettivo di consolidare una presa in carico globale, capace di accompagnare il paziente dall'età evolutiva a quella adulta attraverso interventi personalizzati e scientificamente validati.