Formazione e orientamento al lavoro: Aurigemma punta sul modello "noi point" Il candidato di “Avellino Città Pubblica: i ragazzi saranno seguiti e guidati da figure manageriali

“Circa un anno fa, a Borgo Ferrovia, è partito il progetto ‘Noi Point’, un’iniziativa che, una volta in Consiglio Comunale, mi impegnerò a diffondere e replicare su tutto il territorio della nostra città”.

Giuseppe Aurigemma, candidato in Consiglio Comunale con la lista “Avellino Città Pubblica” a sostegno di Nello Pizza, racconta la sfida lanciata nel suo quartiere dove, grazie alla volontà e al supporto di imprenditori locali e nazionali, è aperta al pubblico una sede che ha nella sua mission, oltre quella di garantire servizi gratuiti ai cittadini (come il baby stop per i bambini) e ogni supporto agli anziani, anche quella di scoprire e valorizzare giovani talenti, orientandoli e accompagnandoli verso il mondo del lavoro.

In pochi mesi “Noi Point” è diventato punto di riferimento per i residenti e le famiglie di Borgo Ferrovia, e una straordinaria opportunità di formazione e crescita professionale per i giovani.

“Ogni attività – precisa Aurigemma – è garantita a titolo del tutto gratuito, e gestita da un gruppo di ragazzi, non solo del quartiere, che hanno deciso di investire il loro tempo e le loro competenze nel nostro progetto. Ogni giorno vengono monitorati e valutati da figure esperte manageriali che li orientano e formano e, quando ci sono le condizioni, provano a collocarli nel mondo del lavoro, in base alle richieste avanzate dalle imprese che ci sostengono in questa iniziativa, con le quali c’è ormai un confronto continuo”.

Fino ad oggi i ragazzi sono stati infatti coinvolti in progetti di comunicazione, web marketing e sviluppo informatico, ma anche in attività ludiche e ricreative rivolte ai bambini.

“Le figure manageriali che operano al nostro fianco – continua il candidato di Avellino Città Pubblica - sono impegnate anche a sostenere, stimolare e aiutare chi studia ed intende proseguire in quella direzione. Per gli altri invece, più orientati al mondo del lavoro, si punta sulla formazione mirata all’inserimento professionale, magari attraverso tirocini, stage e percorsi di apprendistato”.

Un modello virtuoso che Aurigemma intende riproporre in tutta la città. “La nostra esperienza nasce in un quartiere, ma siamo convinti che ci siano i presupposti e le condizioni per replicare quest’iniziativa anche altrove. I giovani – conclude Aurigemma – hanno spesso potenzialità straordinarie, che vanno coltivate, aiutate e guidate. Siamo convinti che sia possibile costruirsi un futuro importante anche nella nostra città: è questa la sfida che intendo portare in consiglio comunale”.