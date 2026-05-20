Carmine Grasso: "Rilanciare la rete museale in città e valorizzare gli scavi" "La cultura deve tornare a vivere nel centro storico"

"Nel 1971 Ariano chiedeva già di fare del Castello Normanno la sede del Museo Comunale. Oggi, insieme agli Amici del Museo, abbiamo avuto tra le mani una copia originale di Orizzonti Irpini di quell’anno: una prova concreta di quanto questa città avesse già idee e visione.

Noi vogliamo ripartire da lì: rilancio del museo civico a Palazzo Forte, riapertura del museo Archeologico al castello normanno, ritorno ad Ariano dei reperti di Aequum Tuticum, valorizzazione degli scavi e dei luoghi da salvare, dalla Casa-Torre alle fornaci del Rione Tranesi".

A sostenerlo è il candidato sindaco del campo largo ad Ariano Irpino Carmine Grasso.

"La cultura deve tornare a vivere nel centro storico. Per questo lavoreremo per riportare il mercato settimanale in centro, creare un mercato coperto per i prodotti locali e sostenere chi apre botteghe, negozi e ristorantini nel cuore di Ariano".