"Sono candidabile, vinceremo le elezioni e trasformemo Avellino" Gianluca Festa lancia la lista Davvero e risponde sul caso Impresentabili

"I miei avversari possono stare sereni, anzi devono stare serenissimi: vincerò le elezioni e trasformerò Avellino nei prossimi cinque anni". Parola di Gianluca Festa, candidato sindaco della città di Avellino, che risponde ai giornalisti a margine della presentazione della Lista "Davvero", sulle domande sull'inserimento del suo nome nella lista dei cosiddetti "Impresentabili".

Ieri ho sorriso: che tempismo

"Ieri ho sorriso quando ho letto questa notizia. Una notizia diffusa con un incredibile tempismo: a soli tre giorni dal voto, senza contare che sembra che – racconta ironico -solo ieri hanno scoperto che devo affrontare un processo, nonostante sia una notizia che risale ad un anno fa. Mi stupisce il fatto che alle regionali non fossi impresentabile, ma ieri a tre giori dal voto sì. Ai miei concittadini dico: sono candidabile, vinceremo queste amministrative e trasformeremo la città. Ai miei competitor dico: non ce n'è per loro neanche stavolta". Così Gianluca Festa risponde sul caso degli impresentabili. Con lui un altro candidato consigliere di schiermaneto nella lista Liberi e Forti e tre quelli nominati, che fanno parte dello schieramento di Nargi.

Nargi: rispetto per i candidati

"Lo stesso nome "impresentabile" non è corretto – tuona Laura Nargi, che difende i suoi sostenitori e dice: sono imprenditori stimati, non condannati per cui chiedo rispetto". Dal canto suo Nello Pizza ricorda lo straordinario lavoro fatto dal campo largo per la composizione delle liste : "Ci hanno anche accusato di aver perso tempo, mentre siamo stati molto accorti nella composizione dello schieramento – spiega Pizza -. Sul caso impresentabili non commento, perchè non ci interessa speculare sulle vicende giudiziarie altrui".

La presentazione della lista Davvero

Intanto Festa oggi ha presentato la sua lista davvero: "Una grande soddisfazione -racconta – Si tratta di una lista storica, da cui possiamo dire è nato il nostro grande progetto civico.All'inizio di questa campagna elettorale ero ottimista, ho visto queta grande armata del campo largo costruirsi con l'unico obiettivo di sconfiggere Gianluca Festa. Oggi invece dopo una straordinaria campagna elettorale del nostro schieramento sono sicuro che vinceremo, perchè in città c'è voglia di tornare con energia e vitalità.ono sicuro vinceremo c'è voglia di tornare a vivere animati da una grande energia e forza. Trasformeremo Avellino ancora una volta".