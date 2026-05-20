Amministrative ad Ariano, Cardinale: una giornata tra cultura e territorio Prima il confronto con le associazioni, poi l’incontro a Vascavino

Una giornata intensa di ascolto e confronto per il candidato sindaco Roberto Cardinale, che ha incontrato ieri le associazioni culturali e del volontariato e ha dialogato con i cittadini nelle contrade di Vascavino e Maddalena.

Al centro della discussione con i rappresentanti del mondo della cultura e del volontariato il

percorso intrapreso dall'amministrazione uscente, che ha investito con convinzione nel settore culturale.

"Non partiamo da zero"- ha sottolineato Cardinale - "Il lavoro svolto in questi anni ha dimostrato che investire in cultura significa investire nel futuro di Ariano. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questa strada, potenziando il supporto e creando nuove sinergie".

Il candidato ha delineato una visione chiara: rendere le associazioni protagoniste attive di una programmazione culturale condivisa. Si è discusso della creazione di una rete ancora più forte tra le diverse realtà, il Comune e le istituzioni, per co-progettare eventi, partecipare a bandi di respiro regionale e nazionale e fare di Ariano un polo culturale sempre più attrattivo.

La giornata è proseguita in Contrada Vascavino, dove diversi esponenti delle liste a sostegno di Cardinale hanno preso la parola. Valerio Iacobacci e Pasqualino Molinario hanno sottolineato come Cardinale rappresenti la figura giusta per proseguire il progetto avviato, con un impegno concreto per la risoluzione delle criticità della città, a partire dalla viabilità. Toni La Braca, assessore uscente, ha ricordato il lavoro svolto per Vascavino e l'impegno costante nell'ascoltare le istanze dei cittadini.

Ampio spazio è stato dedicato alla galleria di collegamento con la stazione Hirpinia, definita da Cardinale "un'opera che oggi crea disagi, ma che domani rappresenterà una straordinaria opportunità di sviluppo per Ariano e per le aree circostanti, con vantaggi dal punto di vista infrastrutturale", invitando i cittadini a guardare al futuro e alle opportunità che nasceranno da questi interventi.

Successivamente, in Contrada Maddalena, il dibattito si è concentrato sulla valorizzazione delle aree rurali. Grazia Vallone, Vicesindaca uscente, ha sottolineato come le contrade rappresentino il valore aggiunto della nostra Città, una ricchezza per l’intero territorio.

"Con la stazione Hirpinia, il nostro territorio diventerà un polo di attrazione per un turismo consapevole, fatto di persone che cercano autenticità e relazioni vere, creando opportunità concrete per i nostri giovani e per la valorizzazione di ogni singola contrada di Ariano", ha concluso Vallone.

Toni La Braca e il sindaco uscente Enrico Franza, candidati al consiglio comunale, hanno fatto il punto su questioni pratiche, come la riqualificazione di punti storici e la necessità di ulteriori interventi sulla viabilità, sottolineando come in questi anni siano stati candidati progetti alla regione Campania per un importo complessivo di 3.400.000 euro e come la manutenzione ordinaria, con un importo di 160.000 già in previsione, garantirà un’immediata azione sulle aree individuate.

Entrambi hanno sottolineato che l'amministrazione uscente lascia un comune senza debiti e con un bilancio risanato. Il sindaco uscente Enrico Franza, candidato nella lista Futura, ha affermato, infine, di essere particolarmente orgoglioso di un risultato raggiunto: quello di aver ridotto le distanze tra la comunità e la politica, agendo sempre con disponibilità, ascolto e spirito di servizio.

Chiudendo la serata, il candidato sindaco Roberto Cardinale ha ribadito la volontà di unire continuità e innovazione.

"La stazione Hirpinia ci darà l'opportunità di sviluppare un turismo esperienziale, capace di attrarre non solo visitatori, ma anche imprese. Se arrivano le imprese, arriva il lavoro. E se c’è lavoro, i nostri giovani restano. Le condizioni per migliorare ci sono tutte. Il mio impegno sarà massimo per fare di Ariano non solo una città bellissima, ma una vera comunità», ha concluso Roberto Cardinale".

I prossimi appuntamenti:

Mercoledì 20 maggio

Ore 19.30 Contrada Turco presso i locali adiacenti alla Chiesa.

Giovedì 21 maggio

Ore 19.30 Rione Martiri presso ristorante pizzeria Oasi