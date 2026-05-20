Montemiletto: "La salute umana è legata a quella dell'ambiente" Il caso inquinamento della discarica. Il sindaco: "Basta giocare sulla pelle dei cittadini"

"Come e’ stato possibile aver "giocato" per anni sull’esistenza e sulle analisi della discarica a Bosco.

L’attività di caratterizzazione della discarica, effettuata per la prima volta, ‘regolarmente’, solo da questa Amministrazione comunale, si e’ conclusa di recente decretando la contaminazione e l’inquinamento del sito, con la necessità di procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza della discarica".

Lo scrive in una nota il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello.

"Come si può ancora "giocare" ad ingannare la comunità con una vuota propaganda spinta solo da miseri interessi e da speculative logiche politiche, pur consapevoli di aver “giocato” sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia del bene primario della "salute".

Ora che è tutto chiaro qualcuno dovrebbe solo "vergognarsi" e chiedere "scusa" a tutti per aver "annacquato" e “manipolato” un problema così grave e delicato, prima dei tanti danni fatti e di pensare ad ingenerare l’aspettativa che quella potesse essere un’area destinata al tempo libero, al divertimento, allo sport, al gioco ed ai nostri bambini. E' ora di dire basta! Basta giocare sulla pelle dei cittadini e ai danni della nostra comunità.