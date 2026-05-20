Ariano: ennesima perdita di acqua sempre nello stesso punto a Cardito L'appello rivolto all'alto calore

Stessa spiaggia, stesso mare recita una nota canzone ed è quella che più si addice alla perdita d'acqua ormai ben nota di Cardito, lungo la statale 90 delle puglie. Siamo all'altezza dell'Aci. E' qui che nel corso degli ultimi mesi gli operai dell'alto calore sono intervenuti più volte per riparare la condotta.

"Da un lato la strada ormai dissestata in più punti e dall'altro le perdite d'acqua che riaffiorano. E' diventato davvero impossibile transitare su ciò che resta dell'asfalto, lungo tutta la tratta e come se non bastasse bisogna fare i conti con una condotta idrica che acqua da tutte le parti. E' una situazione davvero insopportabile. La regione deve impegnarsi a finanziare il rifacimento dell'intera rete ormai fatiscente e datata".

Per la verità molti interventi sono stati eseguiti lungo le strade da parte dell'alto calore servizi, ma restano ancora tantissime le perdite in atto, molte delle quali anche invisibili.