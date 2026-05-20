A Montoro i carabinieri incontrano gli anziani per difenderli dalle truffe Ieri pomeriggio presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate della frazione Caliano di Montoro

Proseguono in Irpinia gli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione contro il fenomeno delle truffe, con particolare attenzione ai raggiri ai danni delle persone anziane.

Ieri pomeriggio, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate della frazione Caliano di Montoro, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha incontrato la cittadinanza per affrontare il delicato tema delle truffe e fornire utili consigli per prevenire tali episodi.

Nel corso dell’iniziativa, che ha rappresentato un importante momento di vicinanza alla popolazione, sono stati illustrati i principali “modus operandi” utilizzati dai malfattori, tra cui le cosiddette truffe del “finto Carabiniere” e “del falso nipote”, messe in atto soprattutto nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Comandante della Stazione ha invitato i circa 100 anziani presenti a diffidare di richieste di denaro o gioielli avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine, da falsi parenti o avvocati, ricordando che nessun appartenente alle istituzioni chiede denaro telefonicamente o si presenta presso le abitazioni per riscuotere contanti.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ribadito come, in presenza di situazioni sospette o anche solo di dubbi, sia fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.