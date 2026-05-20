Liste pulite, Pizza: noi inattaccabili sulle questioni giudiziarie, ora basta Il candidato sindaco risponde alla Lega

Liste pulite si accende la polemica ad Avellino. La Lega attacca il Pd per le presunte vicinanze a familiari di esponenti della criminalità. Gianpiero Zinzi e Gianuca Cantalamessa chiedono alla leader Pd, Elly Schlein, attesa per questa sera ad Avellino di esprimersi rispetto a quanto riportato da Il Giornale. Sul quotidiano sono state pubblicate foto di 2 esponenti, uno dei Dem ed un secondo dei Cinque Stelle di Avellino, con un familiare di due esponenti della crimininalità in carcere.

"La persona ritratta nella foto - spiega Pizza - è effettivamente il fratello di 2 esponenti di un clan. Anzi dei capi del clan. Ma questo fratello non è mai stato indagato e non è assolutamente coinvolto nelle vicende dei fratelli, tuttavia, va precisato che io come avvocato sono stato avvocato di parte civile costituito per il comune di Mercogliano , ottenendo la condanna di questo clan, quindi questo è un tema sul quale noi siamo assolutamente inattaccabili. Vorrei ricordare a Zinzi che lui è alleato con il candidato sindaco imputato in un procedimento dichiarato impresentabile, dalla commissione antimafia per cui, sul piano delle Questioni Giudiziarie probabilmente, prima di guardare la pagliuzza nell'occhio altrui, Zinzi farebbe bene a guardare la trave nel suo". Il candidato del campo largo rimarca: non vogliamo speculare su queste vicende, ma vedendoci attaccati siamo costretti a rispondere".