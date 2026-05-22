Chirurgia bariatrica e centro antifumo: nuovi servizi alla Clinica Montevergine Percorso di condivisione coi pazienti. Obesità e fumo sono i due fattori di rischio cardiovascolare

Leadership e innovazione in Irpinia: la Clinica Montevergine di Mercogliano, polo di eccellenza cardiologica e cardiochirurgica, è sempre più attiva con l'Obesity Center. Percorsi dedicati e di condivisione con i pazienti e il focus legato alla chirurgia bariatrica: "Come terminate terapeutico del paziente obeso c'è anche l'opzione chirurgia bariatrica, che dà la possibilità, attraverso un intervento chirurgico, non solo di ridurre il peso corporeo, ma di ridurre le complicanze metaboliche dell'obesità e, quindi, la riduzione dei fattori di rischio. - ha affermato il responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Bariatrica GMV Care & Research, Antonio Braun - Gli interventi vengono effettuati in regime di Sistema Sanitario Nazionale, quindi completamente convenzionati in strutture che rappresentano centri di riferimento di livello nazionale all'interno di SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche).

Novità per il polo di eccellenza cardiologica e cardiochirurgica

Non solo l'Obesity Center: la Clinica Montevergine anche come centro antifumo per la prevenzione completa dai fattori di rischio cardiovascolare. "Un altro servizio che erogheremo è il centro antifumo. - ha sottolineato il direttore generale della Clinica Montevergine GMV Care & Research, Antonio Rainone - Sia il fumo che l'obesità sono due fattori di rischio cardiovascolare. Qui non verrà effettuata chirurgia bariatrica, ma verrà fatta una valutazione dal dottore Braun dopo il percorso di obesity center che è stato organizzato dalla Clinica Montevergine".