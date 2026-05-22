Campania al voto in 88 comuni: riflettori su Avellino e Salerno Domenica e lunedì si eleggono sindaci e consigli comunali. Ventisei i Comuni sopra i 15mila abitanti

Sono 88 i Comuni campani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali. In 26 Comuni con oltre 15.000 abitanti, se nessun candidato supera il 50% al primo turno, si andrà al ballottaggio dopo 15 giorni.

Le sfide principali

Avellino: confronto tra gli ex sindaci di centrodestra Gianluca Festa e Laura Nargi, e il candidato del centrosinistra allargato Nello Pizza.

Salerno: riflettori puntati su Vincenzo De Luca, che punta a tornare sindaco per la quinta volta. Lo sfidano altri sette candidati, tra cui Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) e Franco Massimo Lanocita (M5S).

Provincia di Salerno

Si vota in 21 Comuni. Tra quelli più grandi:

Angri: quattro candidati in corsa.

Cava de' Tirreni: sfida a cinque tra centrosinistra, centrodestra e liste civiche.

Campagna: tre candidati alla guida del Comune.

Provincia di Caserta

Al voto 18 Comuni, con particolare attenzione a:

Marcianise: sfida tra Antonello Velardi e Maria Luigia Iodice.

San Nicola la Strada: corsa tutta al femminile tra Maria Natale, Eligia Santucci e Antonia Mazzarella.

Trentola Ducenta.

Provincia di Benevento

Si vota in 10 Comuni, tutti sotto i 15.000 abitanti, quindi senza possibilità di ballottaggio.

Città Metropolitana di Napoli

Sono 26 i Comuni al voto, di cui 17 sopra i 15.000 abitanti. Tra i più importanti:

San Giorgio a Cremano

Portici

Ercolano

Melito di Napoli, che torna al voto dopo un lungo commissariamento.

Isola d'Ischia

Lacco Ameno è l'unico Comune isolano chiamato alle urne, con una sfida tra Domenico De Siano e Giacomo Pascale, entrambi sostenuti da liste civiche.

In sintesi, le elezioni più attese sono quelle di Avellino e Salerno, ma anche diversi grandi centri dell'area napoletana e casertana rappresentano test politici significativi per le coalizioni regionali.