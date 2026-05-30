La fortuna bacia Atripalda, vinti 100mila euro al Bar Paradiso Caccia al vincitore nel Bar dove nel 2023 furono centrate sei quote da 4,5 milioni di euro ciascuna

La fortuna bacia Atripalda. Nell’estrazione di giovedì sera del MillionDay sono stati vinti 100mila euro al Bar Paradiso di via Appia grazie alla formula “Extra”. La dea bendata torna a fare tappa nella cittadina sulle rive del fiume Sabato.

"Chi ha vinto forse un cliente abituale"

La vincita è arrivata con una schedina da appena 2 euro giocata nella mattinata di ieri. «Una giocata semplice che ha regalato una grande soddisfazione», racconta il titolare Armando Coppola.

Per il Bar Paradiso non è la prima vincita importante: nel 2023 furono centrate sei quote da 4,5 milioni di euro ciascuna, mentre nel 2019 vennero distribuiti due premi da un milione di euro. Il fortunato vincitore sarebbe un cliente abituale del locale.

