Inps Ariano, Mimma Giuliani, Lega:"Nessuna chiusura, la sede resta sul tricolle" Chiarite le indiscrezioni circolate nelle ultime ore circa un possibile trasferimento a Taurasi

"A seguito delle interlocuzioni avute con i vertici nazionali dell’Inps e con il sottosegretario Claudio Durigon, possiamo rassicurare cittadini e territorio: l’agenzia Inps di Ariano Irpino non sarà trasferita né chiusa”.

Lo dichiara Mimma Giuliani, commissario cittadino e consigliere comunale della Lega ad Ariano Irpino, intervenendo sul futuro del presidio Inps cittadino.

"La sede resterà ad Ariano Irpino e continuerà a garantire l’apertura quotidiana degli uffici a servizio dei cittadini arianesi e dell’intero comprensorio. In una prima fase l’attività proseguirà negli attuali locali, mentre sono in via di ultimazione i lavori presso una struttura comunale che potrà ospitare successivamente gli uffici".

Giuliani chiarisce inoltre le indiscrezioni circolate nelle ultime ore circa un possibile trasferimento a Taurasi.

"Non esiste alcuna ipotesi di trasferimento dell’agenzia Inps a Taurasi. In quella realtà sarà previsto esclusivamente un punto di contatto, senza alcuna conseguenza sulla permanenza e sulla piena operatività della sede di Ariano Irpino.

Continueremo a seguire con attenzione la vicenda - conclude Giuliani - per tutelare un presidio fondamentale per il territorio e garantire servizi efficienti ai cittadini".