Avellino: ecco l'avversaria nel turno di Coppa Italia ad agosto Per Nesta sarà debutto ufficiale sulla panchina biancoverde in una serata da ex

L'Avellino affronterà il Monza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma il 16 agosto con i lupi in trasferta, quindi all'U-Power Stadium. In un clamoroso incastro, per Alessandro Nesta, futuro tecnico biancoverde (manca solo l'ufficialità da parte del club irpino), sarà subito sfida da ex in Brianza al debutto in gara ufficiale sulla panchina dei lupi. Il capitolino è reduce dalle due fasi nella stagione 2024/2025 in Serie A alla guida del Monza.

Monza in A col brivido dopo la sconfitta col Catanzaro

Dal 2021 il tabellone della Coppa Italia è frutto del ranking di classifica. L'Avellino, per l'ottavo posto in Serie B, affronterà la vincente del playoff, il Monza, promosso in Serie A col brivido. Dopo la vittoria a Catanzaro con il risultato di 2-0, la squadra di Bianco ha perso in casa contro i giallorossi con lo stesso risultato (0-2) e ha ottenuto il ritorno in massima serie grazie alla miglior posizione di classifica nella stagione regolare. La vincente di Monza-Avellino affronterà la vincente di Torino-Carrarese. In caso di vittoria di biancoverdi e granata potrebbe esserci un nuovo incrocio tra le due squadre nei sedicesimi di finale. Nel precampionato, nel weekend precedente ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, Avellino e Torino si affronteranno in un'amichevole al "Partenio-Lombardi" per il quarto memorial "Sandro Criscitiello" nel weekend dell'8 e 9 agosto. La parte di tabellone vede il Milan testa di serie agli ottavi di finale.