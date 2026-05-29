Vallesaccarda: dolore e sgomento in paese per una tragedia inaspettata Trovato senza vita un dipendente comunale. Il sindaco: "Era l'amico di tutti"

Dolore e sgomento a Vallesaccarda per la tragica morte di un 60enne. L'uomo è stato trovato cadarere dopo essersi purtroppo suicidato. Era in corso una riunione in paese quando la comunità è stata allertata e informata della terribile notizia.

La vittima è una persona molto conosciuta e stimata nel piccolo comune della Baronia, essendo stato per anni un dipendente comunale modello in settori anche delicati. Mai un'ombra su di lui e la sua famiglia affranta dal dolore.

Persona attivissima, dinamica, dolare, amante delle bici e moto, attivamente impegnata anche nel sociale, sempre gioviale con tutti a tal punto che risulta davvero difficile immaginare un epilogo così tragico e inaspettato.

Sul posto 118 e carabinieri ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Un tristissimo venerdì di maggio per la comunità di Vallesaccarda e il territorio della Baronia che conosceva bene il sessantenne. Non si conoscono le cause che lo abbiano spinto a compiere un gesto così estremo.

Le parole del sindaco Franco Archidiacono: "La comunità è sconvolta, sgomenta. Peppino era l'amico di tutti al comune. Era la persona che dava una mano a tutti. Era il dipendente di sempre. Ha lasciato un vuoto incolmabile".

Le parole del sindaco dicono tutto. Non serve aggiungere altro su tragedie del genere, se non il rispetto e la vicinanza ai familiari e all'intera comunità della Baronia.