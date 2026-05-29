Capocastello: messa dedicata alla pace e tradizionale processione L'omaggio alla Vergine della sorgente nella roccia

Domenica 31 Maggio alle ore 9.00, nella chiesa di San Giovanni alla località Capocastello di Mercogliano a conclusione del mese mariano, don Vitaliano Della Sala celebrerà una santa messa dedicata alla pace.

Al termine della funzione si raggiungerà in processione la località "Acqua del Pero" per rendere omaggio alla Vergine della sorgente nella roccia. Un appuntamento diventato tradizionale che si ripete ogni anno a conclusione del mese mariano.

Nei giorni scorsi don Vitaliano nell'omelia ha ricordato i numerosi conflitti: "Oltre 50 Stati nel mondo sono in guerra, causa di morti e distruzione. Non ci sono, purtroppo,solo Ucraina e Palestina, guerre e violenza sono ovunque,anche intorno a noi,come dimostrano i numerosi casi di cronaca delle ultime settimane".

La visita ad acqua del Pero di Capocastello Mercogliano, luogo immerso nel verde e ricco di acqua sorgiva, è anche occasione per ricordare l'anniversario dell'enciclica Laudato si che richiama tutti, come ha affermato di recente Papa Leone, a rispettare l'ambiente e il creato.