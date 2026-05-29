Nel corteo del tempo: rievocazione del dono delle sacre spine Protagonisti i bambini. Un viaggio tra storia, emozione e tradizione nel cuore di Ariano medioevale

Il prossimo 4 giugno 2026, alle ore 10:00, le strade e i vicoli più suggestivi di Ariano Irpino si accenderanno dell'incantevole atmosfera del medioevo. La dirigente scolastica, Filomena Colella, tra le più dinamiche e creative nella storia dell'istituto arianese è lieta di annunciare il corteo storico dei bambini, l'attesa manifestazione conclusiva del progetto intercultura intitolato “Nel corteo del tempo: rievocazione del dono delle sacre spine”.

L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con l’associazione sante spine Aps, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione delle tradizioni locali, della memoria storica e del profondo senso di appartenenza alla comunità.

Il programma e il percorso

La partenza (ore 10:00): Il colorato e solenne corteo prenderà il via dalla splendida cornice della Vvlla comunale di Ariano Irpino.

L'esperienza: Attraverso la sfilata e i momenti di rievocazione storica, gli alunni dell’I.C. Calvario-Covotta "don Lorenzo Milani" saranno i veri protagonisti di un’esperienza educativa e culturale di alto profilo, frutto di un percorso sinergico e condiviso tra la scuola, le famiglie e il territorio.

La conclusione e l'approfondimento storico (ore 12:00): La manifestazione si concluderà presso la sala conferenze del palazzo degli uffici. Qui, dopo i saluti istituzionali, si terrà un prestigioso momento di approfondimento culturale con l’intervento dell'ex ministro Ortenzio Zecchino, che guiderà il pubblico alla riscoperta della storia locale.

"Desidero cogliere questa preziosa occasione per esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che, con costante impegno, generosa disponibilità e forte spirito di collaborazione, hanno contribuito attivamente alla perfetta riuscita di questo evento così significativo per la nostra comunità scolastica e cittadina." – La dirigente scolastica, Filomena Colella

La cittadinanza, le famiglie e gli organi di informazione sono invitati a partecipare e a farsi trasportare in questo affascinante viaggio nel tempo".