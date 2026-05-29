Grottaminarda: il comune si dota di nuove professionalità

Prenderà servizio dal 1° giugno presso il comune di Grottaminarda un nuovo dipendente con il profilo professionale di "Specialista informatico" inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
Eugenio Molinario, classe 1987 di Ariano Irpino, è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato, in quanto assegnato all'ente dal dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della presidenza del consiglio dei ministri, a seguito di selezione attraverso il concorso indetto con bando pubblicato dalla commissione Ripam.
"Porgiamo un caloroso benvenuto al dottor Eugenio Molinario, nuova risorsa del nostro comune - afferma l'assessore delegato al personale, Franca Iacoviello - con il suo ingresso, l’amministrazione si arricchisce di nuove professionalità ed energie al servizio della comunità. Gli formuliamo gli auguri per un percorso professionale costellato di soddisfazioni e improntato al servizio del nostro territorio".