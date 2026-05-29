Grottaminarda celebra la festa della Repubblica: memoria e valori civili La tradizionale cerimonia commemorativa in programma martedì 2 giugno

Grottaminarda si prepara a celebrare la festa della repubblica italiana con una cerimonia commemorativa in programma martedì 2 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione della locale sezione Ancr, associazione nazionale combattenti e reduci e della parrocchia di Santa Maria Maggiore, si articolerà in momenti religiosi e civili dedicati al ricordo dei caduti e ai valori fondanti della Repubblica.

Il programma della giornata prevede alle ore 10:00 la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa del Rosario, successivamente, i partecipanti si sposteranno in corteo verso il monumento ai caduti in piazza Vittoria, dove si terrà il momento istituzionale e commemorativo con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro sul monumento, Prevista la partecipazione delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico in uniforme.

Un’occasione importante per rinnovare il senso di appartenenza alla comunità nazionale, rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della repubblica italiana. L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e rappresentanze del territorio a partecipare.