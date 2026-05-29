Serie D2 femminile: la Tartaruga ospita l'accademia tennis Salerno

Seconda giornata del girone 4

serie d2 femminile la tartaruga ospita l accademia tennis salerno

Un appuntamento importante per la formazione di casa, chiamata a confermare la crescita del tennis femminile arianese dopo l'affermazione nella Coppa Italia Tpra...

Ariano Irpino.  

Esordio stagionale per il Club La Tartaruga nel campionato di Serie D2 femminile. Sabato 30 maggio 2026, con inizio fissato alle ore 15:00, i campi del circolo ospiteranno la sfida contro l’Accademia Tennis Salerno, valida per la seconda giornata del Girone 4.

Un appuntamento importante per la formazione di casa, chiamata a confermare la crescita del tennis femminile arianese dopo l'affermazione nella Coppa Italia Tpra.

La Tartaruga si presenterà all’incontro con una squadra giovane ma determinata, pronta a dare battaglia punto su punto davanti al proprio pubblico.

A rappresentare il club saranno Maria Elena Riccio (classifica 4.2), Manuela Leo (4.5), Federica Capobianco (4.nc) ed Emanuela Moretti (4.nc), atlete accomunate dalla passione per il tennis e dalla voglia di difendere i colori del circolo con impegno e determinazione.

L’atmosfera si preannuncia carica di entusiasmo in una giornata che unirà sport, aggregazione e sana competizione.

Il club La Tartaruga, presieduto da Lucia Scrima, punta anche sul sostegno dei propri tifosi, invitati a seguire da vicino la squadra e a sostenere le giocatrici durante l’incontro.

La sfida contro l’accademia tennis Salerno rappresenta un banco di prova significativo nel percorso stagionale della formazione femminile, impegnata a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel girone. Passione, squadra e tennis: sabato pomeriggio il club La Tartaruga è pronto a vivere un’altra intensa giornata di sport.

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