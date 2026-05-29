Serie D2 femminile: la Tartaruga ospita l'accademia tennis Salerno Seconda giornata del girone 4

Esordio stagionale per il Club La Tartaruga nel campionato di Serie D2 femminile. Sabato 30 maggio 2026, con inizio fissato alle ore 15:00, i campi del circolo ospiteranno la sfida contro l’Accademia Tennis Salerno, valida per la seconda giornata del Girone 4.

Un appuntamento importante per la formazione di casa, chiamata a confermare la crescita del tennis femminile arianese dopo l'affermazione nella Coppa Italia Tpra.

La Tartaruga si presenterà all’incontro con una squadra giovane ma determinata, pronta a dare battaglia punto su punto davanti al proprio pubblico.

A rappresentare il club saranno Maria Elena Riccio (classifica 4.2), Manuela Leo (4.5), Federica Capobianco (4.nc) ed Emanuela Moretti (4.nc), atlete accomunate dalla passione per il tennis e dalla voglia di difendere i colori del circolo con impegno e determinazione.

L’atmosfera si preannuncia carica di entusiasmo in una giornata che unirà sport, aggregazione e sana competizione.

Il club La Tartaruga, presieduto da Lucia Scrima, punta anche sul sostegno dei propri tifosi, invitati a seguire da vicino la squadra e a sostenere le giocatrici durante l’incontro.

La sfida contro l’accademia tennis Salerno rappresenta un banco di prova significativo nel percorso stagionale della formazione femminile, impegnata a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel girone. Passione, squadra e tennis: sabato pomeriggio il club La Tartaruga è pronto a vivere un’altra intensa giornata di sport.