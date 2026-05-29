Ariano, Fna territoriale Valle Ufita: inaugurato l'ufficio zonale patronato Epas Un punto di riferimento sul territorio soprattutto per le fasce più deboli

La Fna territoriale Valle Ufita ha inaugurato stamane, nella propria sede di Ariano Irpino, l'ufficio zonale di patronato Epas.

A darne notizia la rappresentante legale della sede sindacale Angelina Molinario. Ha introdotto la cerimonia di apertura il fiscalista Antonio Prebenna il quale ha fatto la cronistoria dei 15 anni di attività sindacale.

Di seguito l'intervento di Angela Prebenna che sarà la responsabile zonale di patronato e che ha sottolineato l'importanza di svolgere sul territorio l'attività previdenziale ed assistenziale.

Preziose sono state le parole della direttrice provinciale Epas Laura Savino, la quale ha valorizzato il lavoro che negli anni si sta svolgendo sul territorio del comune ufitano.

A chiudere la giornata inaugurativa il messaggio di Virgilio Prebenna il quale ha rimarcato l'importanza di essere punto di riferimento di zona soprattutto per le fasce più deboli per le quali sono sempre maggiori le difficoltà da affrontare quotidianamente.