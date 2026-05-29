Ariano: proclamazione dei consiglieri, strette di mano e applausi in sala

E' stata ancora una volta la presidente dell'ufficio elettorale centrale del tribunale di Benevento Cecilia Angela Ilaria Cassinari, così come avvenuto lo scorso 27 maggio a decretare la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti dopo le consultazioni elettorali di domenica 24 e lunedi 25 maggio. (Clicca qui per vedere la proclamazione integrale).
Si tratta in pratica dell'ultimo atto definitivo dell'organo giudiziario elettorale prima di poter convocare ufficialmente la prima seduta del consiglio comunale entro 15 giorni a partire da oggi. In quella circostanza il sindaco Mario Ferrante presterà giuramento pronunciando la formula di rito e impegnandosi ad osservare lealmente la costituzione italiana insieme a tutti i componenti del consiglio.
Presenti quasi tutti i consiglieri eletti, fatta eccezione di qualcuno per motivi personali. Gremita anche la platea della sala consiliare, applausi, strette di mano tra avversari e selfie.
"Vogliamoci bene e lavoriamo tutti insieme per il bene della città". Queste le parole del sindaco Mario Ferrante. In consiglio comunale gli ultimi due sindaci che si sono succeduti negli anni: Domenico Gambacorta nelle file della maggioranza (clicca qui per ascoltare le sue parole) ed Enrico Franza, (clicca qui per per l'intervista sul dopo elezioni).