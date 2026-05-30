Avellino: occhio agli under, ma anche ai rinnovi Tutto definito tra Nesta e i lupi, l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni

Per Alessandro Nesta è tutto definito, manca solo nero su bianco, la firma ed è presumibile l'incontro nella prossima settimana, se non in Irpinia a Roma, con la presentazione ufficiale che potrebbe essere fissata per la seconda decade di giugno. In casa Avellino si lavora sottotraccia per gli under con i contatti avviati tra il direttore sportivo Mario Aiello e le big, ma anche sui rinnovi.

Si lavora all'estensione contrattuale con Enrici

Sin dalla conferenza stampa in cui il club irpino ha salutato Davide Ballardini, il ds ha certificato la volontà di chiudere quanto prima il nuovo accordo con Patrick Enrici. Il difensore è venuto fuori alla distanza in Cadetteria chiudendo la stagione con ottime prestazioni quando è stato chiamato in causa e quando è diventato un titolare vero e proprio nella gestione Ballardini, aperta proprio da un gol decisivo di Enrici, quello del pari e del punto conquistato a Reggio Emilia. Il contratto del piemontese ha scadenza 30 giugno 2027 e i contatti con l'entourage sono aperti da tempo per l'estensione con l'Avellino che non vuole sorprese dopo le buonissime prove del classe 2001 in Serie B dimostrando la capacità di adattarsi ai diversi ruoli tra centrale ed esterno sia con la linea a 4 che con quella a 3 per il pacchetto arretrato.

Russo "bandiera" nella lista e da prospettiva rinnovo

L'Avellino punta a determinare anche il rinnovo con Raffaele Russo. Il nativo di Capua sarà calciatore bandiera nella lista di Serie B 2026/2027 in virtù del numero di anni in biancoverde. Nell'ottica di un attacco con più esterni offensivi Russo sarà ancora più al centro del progetto tecnico dei lupi. Il 10 luglio 2025 l'Avellino ha ufficializzato il contratto con scadenza 30 giugno 2028, ma anche in questo caso, dopo le prestazioni dall'alto impatto in B, i biancoverdi vogliono mettersi al riparo blindando il classe '99.