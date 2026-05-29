Avellino: contatti con Fiorentina e Juventus per gli under, ma non solo Si guarda agli obblighi di lista per età verso la stagione 2026/2027

Si rinnovano i contatti con le big per il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello. Con la Fiorentina c'è l'idea Eddy Kouadio, lanciato da Paolo Vanoli tra Serie A e Conference League nell'ultima stagione e vincente ieri sera con la Primavera (Scudetto viola dopo 43 anni), ma c'è anche un altro classe 2006 sotto la lente d'ingrandimento biancoverde: Tommaso Rubino. Il trequartista fiorentino è reduce dalla stagione da protagonista in prestito alla Carrarese: 26 presenze e due gol, al "Partenio-Lombardi" siglò l'avvio della rimonta della squadra di Calabro sull'Avellino di Biancolino il 17 gennaio scorso.

C'è anche Pietrelli nelle idee dei lupi

Con la Juventus c'è, invece, Giovanni Daffara da riscatto e controriscatto e all'interesse per il centrocampista Giacomo Faticanti (classe 2004 in prestito alla Next Gen dal Lecce con diritto di riscatto in favore dei bianconeri) e per l'attaccante Emanuele Pecorino (classe 2001, quindi over) si aggiunge quello per l'esterno offensivo, classe 2003, Alessandro Pietrelli, che rientrerà alla Continassa dopo il prestito al Venezia. È solo il finale del mese di maggio, l'Avellino ufficializzerà l'accordo con Alessandro Nesta nella prossima settimana, ma è inevitabile corsa sul mercato, in particolar modo per gli under.