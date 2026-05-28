Scandone Avellino: le date della finale playoff con la Viola Reggio Calabria Il campionato non finirà per la squadra perdente: ci sarà l'ulteriore spareggio promozione

Domenica 7 giugno inizierà la serie della finale promozione per la Serie B Nazionale tra la Pallacanestro Viola Reggio Calabria e la Scandone Avellino. Anche per l'ultimo confronto, quello che determina il pass per la categoria superiore, il formato della serie non cambia: sarà al meglio delle tre gare. Il fattore campo per il primo match e per l'eventuale bella, in programma nel caso il 14 giugno, è della Viola Reggio Calabria: la serie si aprirà al PalaCalafiore. Mercoledì 10 giugno la Scandone Avellino giocherà in casa Gara 2.

Novità per la squadra perdente della finale

Chi vincerà due sfide accederà alla Serie B Nazionale, per la squadra uscita sconfitta dalla serie finale il campionato non finirà, raggiungerà le altre due perdenti delle altre finali playoff, delle conference nord e centro, e sarà protagonista di uno spareggio promozione "triangolare", in programma il 19, il 20 e il 21 giugno, con sede ancora da definire.