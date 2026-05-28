Rossana Marra insignita dell’onorificenza al merito della repubblica italiana E' il riconoscimento ad una vita dedicata alla solidarietà

C’è anche Rossana Marra tra i cittadini insigniti dell’onorificenza dell’ordine "Al merito della repubblica italiana" , consegnata nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi in prefettura ad Avellino. Un importante riconoscimento istituzionale che premia il lungo impegno sociale, umanitario e volontario portato avanti negli anni sia in Italia che all’estero.

Originaria di Ariano Irpino, Rossana Marra, è rappresentante legale della cooperativa sociale Bmore eccellenze per il sociale e fondatrice di Imagine To Help Aps Eys, organizzazione impegnata in progetti umanitari e di cooperazione internazionale.

Nel corso degli anni ha dedicato la propria attività al sostegno delle persone più vulnerabili, sviluppando progetti sociali rivolti alle persone con disabilità, percorsi di inclusione lavorativa, iniziative educative e programmi umanitari in Kenya, con particolare attenzione all’accesso all’acqua potabile, al supporto sanitario ed all’educazione nelle aree rurali.

Tra le attività maggiormente riconosciute vi è la fondazione, nel 2014, della Onlus Imagine To Help, nata per favorire la realizzazione di pozzi d’acqua potabile nelle comunità rurali del Kenya. Un impegno che negli anni si è ampliato anche al supporto scolastico, ai programmi sanitari ed alla cura delle patologie oculari nelle aree rurali del Kenya, oggi rafforzati anche attraverso accordi internazionali sviluppati con il Ministero della Salute del Kenya.

Accanto alle attività internazionali, Rossana Marra ha promosso anche numerosi percorsi di inclusione sociale sul territorio irpino.

Nel 2021 ha infatti contribuito alla nascita della Cooperativa Sociale Bmore Eccellenze per il Sociale, realtà che oggi opera nell’ambito dell’autonomia personale e dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, valorizzando il territorio attraverso progetti sociali, culturali e turistici inclusivi.

"Questo riconoscimento lo dedico a tutte le persone che ogni giorno condividono con me, con amore ed impegno, attività e percorsi finalizzati a costruire opportunità e dignità per gli altri. La cosa senza dubbio più bella di questo percorso è scoprire ogni giorno come le persone, quando vengono coinvolte e stimolate verso i bisogni e le fragilità degli altri, riescano a tirare fuori una straordinaria capacità di fare del bene", ha dichiarato Rossana Marra dopo la consegna dell’onorificenza.

Un’onorificenza che riconosce anni di impegno portati avanti con costanza tra cooperazione internazionale, inclusione sociale e attenzione verso le fragilità, mantenendo sempre al centro il valore umano delle relazioni e della partecipazione.