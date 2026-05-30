Avellino Basket, Di Carlo: "Grazie a tutti". Ma il coach vola verso la conferma Sui social: "I quattromila di Gara 4 contro Bologna resteranno per sempre nel mio cuore"

Un post che appariva da preludio all'ufficialità di un nuovo allenatore per l'Avellino Basket, ma coach Gennaro Di Carlo vola verso la conferma sulla panchina biancoverde. Sui social il tecnico di Santa Maria Capua Vetere aveva ringraziato proprietà, staff, squadra e tifosi ricordando i quattromila spettatori in Gara 4 dei quarti di finale promozione. Sembrava proflarsi l'uscita di scena e il cambio dopo la buonissima stagione vissuta insieme. C'è, invece, il rilancio nel prospettiva irpina in Serie A2.

Il post sui social che sembrava un saluto

"Ci ho messo qualche giorno per smaltire l'adrenalina e le fatiche di un'esperienza intensa, iniziata a fine novembre in un club giovane, con ambizione di consolidarsi al vertice del campionato di A2, dopo essere stato chiamato innanzitutto a raddrizzare un inizio di stagione balbettante (45 per cento di vittorie). - ha affermato Di Carlo - Alla fine siamo riusciti ad arrivare ad una sola partita dalle semifinali playoff. Ho cercato di fare di tutto, nonostante la stagione sia stata caratterizzata dagli infortuni (l'ultimo di Mussini a fine aprile). Da novembre abbiamo camminato con un ottimo passo, 64 per cento di vittorie (16 vinte - 9 perse). In altre stagioni questo cammino avrebbe garantito un posizionamento finale tra le prime 5 posizioni in classifica. Purtroppo non quest'anno, perchè 10 squadre hanno corso almeno con il 60 per cento di vittorie (prima volta nella storia dell'A2). Abbiamo chiuso quindi all'ottavo posto in classifica. Posizionamento che ci ha consentito comunque di qualificarci al turno preliminare play-in (vinto contro Cremona) che ci ha regalato l'accesso ai playoff contro la Fortitudo Bologna".

"I quattromila di Gara 4 sempre nel mio cuore"

"Un quarto di finale bellissimo, combattuto fino alla fine con grande orgoglio, migliorando nell'arco della serie, che ci ha visto soccombere solo in gara 5 a Bologna, dopo aver giocato 2 partite clamorose in gara 3 e gara 4 ad Avellino. Arrivati dunque all'epilogo di questa bellissima stagione, un doveroso ringraziamento va a chi mi ha dato la possibilità di poterla vivere e cioè alla proprietà, nelle persone di Giuseppe e Antonio Lombardi, il direttore generale Antonello Nevola e la dirigenza tutta. Ringrazio i giocatori, che hanno sempre mostrato senso di appartenenza e non hanno mai mollato di fronte alle difficoltà. Ringrazio tutto lo staff tecnico e medico sanitario per tutto il supporto che hanno sempre fornito alla squadra e al club e ringrazio tutto lo staff, che silenziosamente ha funzionato dietro le quinte (comunicazione e biglietteria). Infine ringrazio il pubblico, i tifosi tutti che mai hanno fatto mancare il sostegno verso la squadra e verso di me e le quattromila presenze in gara 4 contro Bologna resteranno per sempre nel mio cuore. Ad maiora semper. Coach Gennaro Di Carlo".