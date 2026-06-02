Festa della Repubblica ad Avellino: picchetto d'onore dei vigili del fuoco Una giornata caratterizzata da grande partecipazione e profondo senso delle istituzioni

Una giornata caratterizzata da grande partecipazione e profondo senso delle istituzioni quella celebrata oggi ad Avellino in occasione dell'80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni, svoltesi alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, hanno visto la partecipazione delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei rappresentanti delle istituzioni del territorio, riuniti per rendere omaggio ai valori fondanti della Repubblica.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino ha preso parte alla cerimonia con un picchetto d'onore schierato lungo Via Matteotti, alla presenza del comandante provinciale, Alessandra Rilievi. Una partecipazione che testimonia il costante impegno del corpo nazionale al servizio della collettività e dello Stato.

Particolarmente significativa è stata inoltre la collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che lungo Corso Vittorio Emanuele, insieme al personale del Comando di Avellino, ha allestito una mostra statica e un'esposizione di automezzi e attrezzature operative. L'iniziativa ha riscosso notevole interesse da parte della cittadinanza, offrendo a grandi e piccoli l'opportunità di conoscere più da vicino il lavoro quotidianamente svolto dagli operatori del soccorso.

La festa della Repubblica rappresenta ogni anno un momento di riflessione sull'identità nazionale e sui valori di democrazia, libertà e solidarietà che animano il Paese. Celebrazioni come quella odierna rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini, contribuendo a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità nazionale.

A guidare la cerimonia è stato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che nel suo saluto istituzionale ha richiamato l'importanza della memoria, del servizio e della responsabilità condivisa, valori che continuano a rappresentare il fondamento della vita democratica del Paese.

L'evento si è concluso in un clima di partecipazione e vicinanza tra istituzioni e cittadini, confermando ancora una volta il ruolo centrale che le celebrazioni del 2 giugno rivestono nella vita della comunità avellinese.