Montemiletto: consegna della "Costituzione italiana" ai neo-diciottenni Iniziativa istituita dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Minichiello

A Montemiletto, la Festa della Repubblica è stata celebrata, per il quarto anno consecutivo, con la consegna della "Costituzione Italiana" ai neo-diciottenni, momento istituito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Minichiello per sensibilizzare i giovani verso i fondamenti della nostra carta costituzionale, ancorata ai principi di libertà, democrazia e solidarietà.

La mattinata si è poi conclusa con la tradizionale cerimonia che ha visto la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti, in piazza IV novembre, alla presenza delle autorità civili e militari e con la partecipazione delle associazioni combattentistiche e d’arma, di una rappresentanza dei bambini della scuola e delle associazioni del territorio.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative ed in particolare modo i bambini ed i giovani chiamati a rafforzare il legame con i valori fondanti della nostra Repubblica.