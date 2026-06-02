"Il Pd tra coerenza del campo largo e le comode alleanze del finto civismo" L'intervento del capogruppo al consiglio comunale di Ariano Irpino nelle file del Pd, Carmine Grasso

"?La notizia della convocazione della direzione provinciale della Lega proprio ad Ariano Irpino il 3 giugno, alla vigilia del voto per il consiglio provinciale, impone una riflessione seria che va ben oltre la cronaca locale.

Ariano è diventata ormai il laboratorio di un "civismo di convenienza" che fa male alle istituzioni e disorienta gli elettori.

?Proprio ieri, dalle colonne de Il Mattino, si teorizzava la "sconfitta del civismo" ad Avellino. Peccato che la realtà sul territorio racconti tutt'altro. Ad Ariano Irpino si è assistito di recente all'elezione di consiglieri comunali nascosti dietro liste civiche a sostegno del centrodestra, pronti a dichiararsi del gruppo Lega il giorno dopo il voto, disconosciuti dalla loro stessa civica. Ma ci sono tanti altri esempi".

Lo scrive in una nota il capogruppo al consiglio comunale di Ariano Irpino nelle file del Pd, Carmine Grasso.

?"Non è un caso che la Lega scelga Ariano Irpino come suo "baluardo" per suonare la carica a pochi giorni dal voto. Sanno bene di trovare qui un terreno fertile. Il messaggio politico in vista di sabato è ormai drammaticamente chiaro: in questa tornata elettorale, schierarsi sul candidato "renziano” significa nei fatti votare esattamente come voterà destra leghista e forzista. È questo l'imbarazzante destino che attende gli amministratori locali: accodarsi silenziosamente alla destra pur di rincorrere logiche di potere.

?In questo contesto, ritengo preziosi e apprezzabili gli sforzi della segreteria nazionale e regionale del Partito Democratico, che hanno tentato di richiamare il territorio alla coerenza politica per salvaguardare il perimetro delle nostre alleanze.

?Oggi l'alleanza del campo largo è la linea ufficiale e tracciata dal partito democratico a tutti i livelli: è la linea della mia fiera azione amministrativa e di opposizione ad Ariano Irpino, è la linea della coalizione che guida la Regione ed è il progetto di governo della Segreteria Nazionale per le prossime politiche. Una linea ribadita chiaramente anche dal responsabile organizzazione nazionale, onorevole Taruffi, con il sostegno incondizionato al presidente uscente Rizieri Buonopane per le imminenti elezioni provinciali.

?Se sabato, sfidando il buonsenso prima ancora che Roma e Napoli, dovesse consumarsi la grottesca operazione di usare pezzi del centrosinistra come stampella a una coalizione ibrida con le destre, ci si troverebbe davanti a un inaccettabile "Campo slargato": un'incredibile ammucchiata dove renziani, ribelli dem, finti civici, Lega, Forza Italia e destre si ritrovano felicemente uniti col solo scopo di sconfiggere il progetto progressista.

?Io resto convintamente al mio posto, all'opposizione della giunta di destra e in totale sintonia con la linea nazionale. Confido nella responsabilità degli amministratori irpini nel seggio elettorale, ma sono pronto, dal 7 giugno, a chiedere una doverosa e ineludibile fase di chiarezza interna per ridare dignità, pulizia e trasparenza nella nostra provincia".